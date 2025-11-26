Viral Galeri Viral Liste Alüminyum fosfin ne işe yarar? Fosfin gazı nerede var ve belirtileri neler?

Adli Tıp Kurumu, böcek ilacı nedeniyle yaşamını yitiren dört kişilik aileye ilişkin incelemesini tamamlayarak raporu savcılığa iletti. Yapılan değerlendirmede, ölüm nedeninin 'fosfin gazı' olduğu yönünde bulgular saptandı. Ailenin tükettiği gıdalarda herhangi bir zehirli maddeye rastlanmadığı belirtilirken, gözler alüminyum fosfinin ne olduğu, hangi alanlarda kullanıldığı ve zehirlenme durumunda hangi belirtilerin ortaya çıktığı sorularına çevrildi.


Giriş Tarihi: 26.11.2025 06:45
Fatih'te yaşamını yitiren Böcek ailesine ilişkin soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, dört kişilik ailenin ölümünde böcek ilacı kaynaklı "fosfin gazı" maruziyetini işaret ederken, bulgular savcılığa ulaştırıldı. İncelemede, otelden alınan çeşitli eşya ve yüzey örneklerinde fosfin maddesine rastlandığı, ailenin tükettiği yiyeceklerde ise herhangi bir zehir izine rastlanmadığı belirtildi.

ÖRNEKLERDE FOSFİN TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında aile üyelerine yapılan otopsilerin tamamlanmasının ardından rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda ölüm nedeninin kesinleşmediği ifade edilse de, otel odasından toplanan havlu, maske ve farklı yüzeylerden alınan sürüntü örneklerinde fosfin maddesinin varlığına dikkat çekildi. Bu bulgu, böcek ilacından açığa çıkan gazın odada yoğunlaşmış olabileceği ihtimalini güçlendirirken, ailenin midesinden alınan örneklerde herhangi bir toksik madde saptanmaması zehirlenmenin solunum yoluyla gerçekleşmiş olabileceğini gündeme taşıdı.

ALÜMİNYUM FOSFİN NEDİR?

Tarım ve depolama alanlarında yaygın olarak kullanılan alüminyum fosfin, katı halde bulunan ve nemle temas ettiğinde hızla "fosfin gazı" açığa çıkaran güçlü bir pestisittir. Kuru formda stabil kalan bu madde, özellikle kapalı ve havasız ortamlarda tehlikeli seviyelere ulaşabilen PH₃ gazını üretir. Hem yanıcı hem de yüksek derecede toksik olan fosfin, solunduğu takdirde dakikalar içinde etkisini göstermesiyle bilinir.

NERELERDE KULLANILIYOR?

Alüminyum fosfin özellikle tahıl, bakliyat, kuru yem ve depolama alanlarında fumigasyon yani gazla ilaçlama amacıyla tercih ediliyor. Silo, gemi, konteyner ve geniş hacimli depolar gibi hava sirkülasyonunun sınırlı olduğu alanlarda zararlı organizmalarla mücadelede etkili olması nedeniyle sıkça uygulanıyor. Ancak madde, yanlış kullanımda ya da yetersiz havalandırmada ciddi risklere yol açabilecek kadar güçlü. Bu nedenle yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından, sıkı güvenlik kuralları gözetilerek kullanılmasına izin veriliyor.

ZEHİRLENME NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Alüminyum fosfin zehirlenmesi çoğunlukla solunum yoluyla gerçekleşiyor. Nemle temas eden pestisit hızla fosfin gazına dönüştüğü için ilaçlama yapılan alan yeterince havalandırılmazsa gaz yoğunluğu kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabiliyor. Ayrıca pestisit kalıntılarının yutulması da zehirlenmeye yol açabilen bir diğer etken.

İlk belirtiler çoğunlukla baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi olarak ortaya çıkıyor. Gazın düzeyi arttığında öksürük, kusma, kalp ritim bozuklukları ve bilinç bulanıklığı gibi etkiler hızla gelişebiliyor. Ciddi maruziyetlerde şok tablosu, solunum yetmezliği ve çoklu organ hasarı görülebiliyor.

BELİRTİLER NASIL SEYREDİYOR?

Fosfin gazına maruz kalan kişilerde semptomlar genellikle kısa sürede başlıyor. Solunum sistemi ilk etkilenen alan olurken, sindirim ve dolaşım sistemlerinde de bozulmalar görülebiliyor. İlerlemiş vakalarda pulmoner ödem, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında ciddi aksamalar ortaya çıkabiliyor.

