Alüminyum fosfin ne işe yarar? Fosfin gazı nerede var ve belirtileri neler?

ZEHİRLENME NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Alüminyum fosfin zehirlenmesi çoğunlukla solunum yoluyla gerçekleşiyor. Nemle temas eden pestisit hızla fosfin gazına dönüştüğü için ilaçlama yapılan alan yeterince havalandırılmazsa gaz yoğunluğu kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabiliyor. Ayrıca pestisit kalıntılarının yutulması da zehirlenmeye yol açabilen bir diğer etken.

İlk belirtiler çoğunlukla baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi olarak ortaya çıkıyor. Gazın düzeyi arttığında öksürük, kusma, kalp ritim bozuklukları ve bilinç bulanıklığı gibi etkiler hızla gelişebiliyor. Ciddi maruziyetlerde şok tablosu, solunum yetmezliği ve çoklu organ hasarı görülebiliyor.

BELİRTİLER NASIL SEYREDİYOR?

Fosfin gazına maruz kalan kişilerde semptomlar genellikle kısa sürede başlıyor. Solunum sistemi ilk etkilenen alan olurken, sindirim ve dolaşım sistemlerinde de bozulmalar görülebiliyor. İlerlemiş vakalarda pulmoner ödem, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında ciddi aksamalar ortaya çıkabiliyor.