Alüminyum fosfin ne işe yarar? Fosfin gazı nerede var ve belirtileri neler?
Adli Tıp Kurumu, böcek ilacı nedeniyle yaşamını yitiren dört kişilik aileye ilişkin incelemesini tamamlayarak raporu savcılığa iletti. Yapılan değerlendirmede, ölüm nedeninin 'fosfin gazı' olduğu yönünde bulgular saptandı. Ailenin tükettiği gıdalarda herhangi bir zehirli maddeye rastlanmadığı belirtilirken, gözler alüminyum fosfinin ne olduğu, hangi alanlarda kullanıldığı ve zehirlenme durumunda hangi belirtilerin ortaya çıktığı sorularına çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 06:45