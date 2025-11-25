25 Kasım 2025, Salı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: SDG tehdit olmaktan çıkmalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: SDG tehdit olmaktan çıkmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: SDG tehdit olmaktan çıkmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 17:32
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye mesajı dikkat çeken Çelik konuyla ilgili "Bizim gördüğümüz şudur: SDG terör örgütü, PKK terör örgütünün Suriye koludur. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge yaklaşımı çerçevesinde Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkmalıdır" dedi.
