TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, küresel ve bölgesel değişimlerin Türkiye'nin milli güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirterek, Türkiye’nin bölgesel barış ve küresel adalet vizyonuyla hareket eden bir ülke olduğunu vurguladı. “Türkiye, terörle yaşamayı reddediyor; ikinci yüzyılında ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yol almaya kararlıdır” dedi.

