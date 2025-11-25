25 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2025 17:25
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, küresel ve bölgesel değişimlerin Türkiye'nin milli güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirterek, Türkiye’nin bölgesel barış ve küresel adalet vizyonuyla hareket eden bir ülke olduğunu vurguladı. “Türkiye, terörle yaşamayı reddediyor; ikinci yüzyılında ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle yol almaya kararlıdır” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir
Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir
"Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir"
AK Parti MKYK’da gündem ne?
AK Parti MKYK'da gündem ne?
Patlamanın nedeni ne?
Patlamanın nedeni ne?
KADEM 12 yıldır şiddetle mücadelenin öncüsü!
KADEM 12 yıldır şiddetle mücadelenin öncüsü!
Dünyada ezberleri değiştireceğiz
"Dünyada ezberleri değiştireceğiz"
Erken uyarı sistemlerini geliştireceğiz
"Erken uyarı sistemlerini geliştireceğiz"
Ailenin kilit taşı kadındır
"Ailenin kilit taşı kadındır"
İsrail’e baskı kurulmadı
"İsrail’e baskı kurulmadı"
Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır
"Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır"
İmralı ziyareti YPG’ye yeni çağrı gelir mi?
İmralı ziyareti YPG'ye yeni çağrı gelir mi?
Rus uzmanlar A Haber’e konuştu: Türkiye...
Rus uzmanlar A Haber'e konuştu: Türkiye...
BAE’nin saha casusları yakalandı
BAE’nin saha casusları yakalandı
Daha Fazla Video Göster