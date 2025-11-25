AK Parti MKYK’da gündem ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti MKYK toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Süreç Komisyonu heyetinin İmralı ziyareti ve yürütülen temaslara ilişkin başlıklar da toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

