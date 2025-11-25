25 Kasım 2025, Salı

AK Parti MKYK'da gündem ne?
AK Parti MKYK’da gündem ne?

AK Parti MKYK'da gündem ne?

Giriş: 25.11.2025 16:24
Giriş: 25.11.2025 16:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti MKYK toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Süreç Komisyonu heyetinin İmralı ziyareti ve yürütülen temaslara ilişkin başlıklar da toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
