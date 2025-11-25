KADEM 12 yıldır şiddetle mücadelenin öncüsü! Bu yılın odağı: Kadın cinayetleri

KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl odağına kadın cinayetlerini aldı. "Şiddete karşı hep birlikte" adıyla yürüttüğü kampanyayı ve kampanyanın sembolü olan turuncu noktayı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıttı. Lansmana, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

