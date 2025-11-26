Terörsüz Türkiye süreci neden rahatsız ediyor?

26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 00:47
İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün eylem kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını belirterek, “Terörsüz Türkiye sürecine itiraz edenlerin asıl kaygısı, terörle bağlantılı siyasi ilişki ağlarının artık sürdürülemeyecek olmasıdır” dedi.
