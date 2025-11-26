26 Kasım 2025, Çarşamba
İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammında geri sayım başladı. Kulislerde çeşitli rakamlar konuşulmaya başlarken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmelere çevrildi. Zam oranının ne olacağı merak konusu olurken konuşulan rakamlarda bir oran öne çıkıyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahmini ne? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 08:38