26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammında geri sayım başladı. Kulislerde çeşitli rakamlar konuşulmaya başlarken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmelere çevrildi. Zam oranının ne olacağı merak konusu olurken konuşulan rakamlarda bir oran öne çıkıyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahmini ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 08:38
İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi öncesinde Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu yakından takip ediyor.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin toplantılar sonucunda, Ocak ayı itibarıyla çalışanlara verilecek en düşük maaş tutarı belirlenmiş olacak.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği süreç, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla pazarlık usulüyle yürütülecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı başında açıklayacağı yıl sonu enflasyon verisi sonrası, zam oranına ilişkin beklentiler daha da netleşecek.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

YÜZDE 30'LUK ZAM TAHMİNİ ÖNE ÇIKIYOR

Sabah'ın haberine göre aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde en kuvvetli senaryolardan biri yüzde 30'luk zam olarak öne çıkıyor. Refah payının eklenmesiyle birlikte asgari ücretin 30 bin TL seviyesine ulaşabileceği değerlendiriliyor.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Aralık ayı boyunca sürecek görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın son günlerinde rakamı açıklayacak. Geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 oranında artırılmıştı. 2025 yılı için bir işçi adına aylık brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net ise 22.104,67 TL olarak belirlenmişti.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

BAKAN IŞIKHAN: ÜRETİM VE İSTİHDAM GÜCÜNÜ GÖZETECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesi olduğu vurgulayarak "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

Peki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte olası senaryolar…

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

YÜZDE 23

Yüzde 23 zam senaryosunda, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye çıkacak.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

İşte asgari ücret tahmini! En çok o oran öne çıkıyor