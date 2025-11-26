"Anayasa’nın ilk dört maddesi müzakere masasında değil"

İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Zafer Şahin, sürece yönelik tartışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bazı kesimlerin bu süreci siyasete tahvil etme çabalarına kimsenin prim vermemesi gerekiyor. Türkiye’nin üniter devlet yapısı ve Anayasa’nın ilk dört maddesi hiçbir şartta müzakere konusu değildir. Bu husus net biçimde bilinmelidir.”

