26 Kasım 2025, Çarşamba

Anayasa’nın ilk dört maddesi müzakere masasında değil

"Anayasa’nın ilk dört maddesi müzakere masasında değil"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 00:46
İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Zafer Şahin, sürece yönelik tartışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bazı kesimlerin bu süreci siyasete tahvil etme çabalarına kimsenin prim vermemesi gerekiyor. Türkiye’nin üniter devlet yapısı ve Anayasa’nın ilk dört maddesi hiçbir şartta müzakere konusu değildir. Bu husus net biçimde bilinmelidir.”
