Başkan Erdoğan: İsrail’e baskı kurulmadı

Başkan Erdoğan: İsrail’e baskı kurulmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 15:03
Balkan Recep Tayyip Erdoğan, Çatışma ve savaşların yükünü de en fazla kadınla ve çocuklar çekiyor. İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuk sayısı 20 binin üzerinde. Ölümlerin üçte ikisini çocuklar ve kadınla oluşturuyor. Bunlar ürkütücü rakamlar. Gazze'de kadınlara yönelik barbarlık hak ettiği tepkiyi görmedi. Failin kimliği verilecek tepkinin dozunu burada da belirledi. İsrail'e hak ettiği baskı kurulmadı. Tepkilerin ölçüsünü mağdur ve faillerin kimliklerine göre ayarlayanlar o suçu işleyenler kadar zulme ve adaletsizliğe ortak olmuşlardır.” dedi.
