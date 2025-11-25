25 Kasım 2025, Salı

Başkan Erdoğan: Dünyada ezberleri değiştireceğiz
Başkan Erdoğan: Dünyada ezberleri değiştireceğiz

Başkan Erdoğan: Dünyada ezberleri değiştireceğiz

Giriş: 25.11.2025 15:30
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu ve ihanet olduğunu vurgulayarak şiddet durumunda aile mahremiyetine sığınılamayacağını belirtti. Türkiye'nin şiddetle mücadelede Avrupa'dan ileride olduğunu ve "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, 5. Ulusal Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını, kadın istihdamının arttığını ve erkeklerin aile içinde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Gazze'nin yanında olmayı sürdüreceğinin altını çizen Erdoğan, dünyada ezberleri değiştireceklerini vurguladı.
