Viral Galeri Viral Liste Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?

Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?

Meteoroloji, bugün özellikle batı ve Güneydoğu'daki bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis görülecek. Diğer bölgeler ise daha açık bir havayla günü tamamlayacak. Bu değişken tablo, gün içinde hava koşullarının nasıl şekilleneceğine dair merakı artırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 07:47
Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye, hafta boyunca parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzüne hazırlanıyor. Kuzey, iç ve batı bölgelerde bulutlanma artarken; Ege kıyıları, Trakya'nın bazı illeri, Antalya çevresi ile Mardin, Diyarbakır'ın doğusu ve Batman'ın batısında sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgeler ise daha açık bir havayla günü tamamlayacak.

Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?

Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkisini sürdürecek.

Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?

"HAFTA SONU YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yağışlı sistemin önemli ölçüde zayıfladığını, yalnızca batı bölgelerde yağış görüleceğini söyledi.

Çelik, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de çarşamba, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hafta sonuna gelindiğinde ülkenin büyük bölümü yeniden yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek. Bu yeni sistemle beraber sıcaklıklar mevsim normalleri civarına yaklaşacak."

Doğu Anadolu'nun yüksekleri ile İç Anadolu'nun doğusunda hafta sonunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği bildirildi.

Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR İÇİN HAVA SENARYOSU

Ankara:
Başkentte bugün, perşembe ve cuma günleri yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 16–17 derece bandında seyredecek.

İstanbul:
Bugün ve perşembe günü yağış yok. Ancak cuma ve cumartesi günü kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 18–20 derece aralığında.

İzmir:
Hafta boyunca aralıklarla sağanak görülecek. Hafta sonu gelecek yeni sistem, İzmir'de kuvvetli gök gürültülü sağanaklara neden olacak. Kentte sıcaklıklar 20–21 derece civarında.

Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?

"Sıcaklık Rekorları Artık Son Yıllarla Yarışıyor"

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye'de son aylarda yaşanan sıcaklık ve yağış anomalilerini değerlendirirken kasım ayının belirgin şekilde kurak geçtiğini ifade etti.

Haziran–eylül döneminin genel olarak kurak geçtiğini, ekimde nispeten normale dönüş olduğunu hatırlatan Tek, kasımda sıcaklıkların yeniden ortalamanın üzerine çıktığını belirtti.

"Kasım ayında İstanbul'da 25 derece görüldü, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de 30 derecelere çıkıldı. Bu, güneyli akış ve yüksek basıncın ortak etkisiyle oluştu." dedi.

Tek'e göre sıcaklık rekorlarının çoğu artık 1950'li yıllarla değil, son 10–15 yıllık verilerle yarışıyor:

"Eski yıllardaki yüksek sıcaklık değerleri artık etkisini yitiriyor; yeni rekorlar son yıllarda ölçülen değerlerle kırılıyor."

SON DAKİKA