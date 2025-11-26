Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?
Meteoroloji, bugün özellikle batı ve Güneydoğu'daki bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis görülecek. Diğer bölgeler ise daha açık bir havayla günü tamamlayacak. Bu değişken tablo, gün içinde hava koşullarının nasıl şekilleneceğine dair merakı artırıyor.
