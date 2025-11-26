Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye, hafta boyunca parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzüne hazırlanıyor. Kuzey, iç ve batı bölgelerde bulutlanma artarken; Ege kıyıları, Trakya'nın bazı illeri, Antalya çevresi ile Mardin, Diyarbakır'ın doğusu ve Batman'ın batısında sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgeler ise daha açık bir havayla günü tamamlayacak.