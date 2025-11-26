26 Kasım 2025, Çarşamba

Galatasaray Union engeline takıldı! UEFA’da ülke sıralaması yeniden şekillendi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ye mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü tek gole engel olamayarak 3 maçlık yenilmezlik serisine veda etti. Bu sonucun ardından futbolseverlerin gözü Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerine ve ülke puanına çevrildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 03:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 03:15
UEFA ülke sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin maçları öncesinde ve sonrasında futbolseverlerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor.

Bu sezon Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında üç takım temsil ediyor: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor sahne alıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk etti.

Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmaya istekli başladı ancak bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

Sarı-kırmızılılar, 57. dakikada sahneye çıkan David'in golüne engel olamayınca geriye düştü.

Kalan dakikalarda aradığı golü bulamayan temsilcimiz, Devler Ligi'nde sürdürdüğü 3 maçlık yenilmezlik serisine veda ederek 9 puanda kaldı.

Bu talihsiz mağlubiyetin ardından futbolseverlerin gözü bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte güncel ülke sıralaması ve puanlar…

İngiltere: 101.005

İtalya: 89.660

İspanya: 83.453

Almanya: 80.545

Fransa: 72.105

Hollanda: 64.033

Portekiz: 61.066

Belçika: 57.350

Türkiye: 47.000

Çek Cumhuriyeti: 43.300