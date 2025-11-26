26 Kasım 2025, Çarşamba
Galatasaray Union engeline takıldı! UEFA’da ülke sıralaması yeniden şekillendi
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ye mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü tek gole engel olamayarak 3 maçlık yenilmezlik serisine veda etti. Bu sonucun ardından futbolseverlerin gözü Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerine ve ülke puanına çevrildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.11.2025 03:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 03:15