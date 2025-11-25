25 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Zulüm varsa aile mahremiyetinden söz edilemez
Başkan Erdoğan: Zulüm varsa aile mahremiyetinden söz edilemez

Başkan Erdoğan: Zulüm varsa aile mahremiyetinden söz edilemez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2025 15:08
Ailenin kilit taşının kadın olduğunu belirterek şiddetin aile huzuruna vurulmuş bir darbe olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haksızlık ve şiddet durumunda aile mahremiyetine sığınılamayacağını ifade etti. Şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, değişen şehir hayatında rol dağılımının adaletli olması gerektiğini belirterek babalara çocuk yetiştirmede ve eşlerine destekte daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Zulüm varsa aile mahremiyetinden söz edilemez
Ailenin kilit taşı kadındır
"Ailenin kilit taşı kadındır"
İsrail’e baskı kurulmadı
"İsrail’e baskı kurulmadı"
Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır
"Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır"
İmralı ziyareti YPG’ye yeni çağrı gelir mi?
İmralı ziyareti YPG'ye yeni çağrı gelir mi?
Rus uzmanlar A Haber’e konuştu: Türkiye...
Rus uzmanlar A Haber'e konuştu: Türkiye...
BAE’nin saha casusları yakalandı
BAE’nin saha casusları yakalandı
Bakan Tunç’tan CHP’ye tepki: Şov yapmayın
Bakan Tunç'tan CHP'ye tepki: Şov yapmayın
Bakan Tunç’tan CHP’ye Toros cevabı!
Bakan Tunç’tan CHP’ye Toros cevabı!
BAE casusluk ağı çökertildi
BAE casusluk ağı çökertildi
İmralı açıklaması! A Haber’de değerlendirdiler
"İmralı" açıklaması! A Haber'de değerlendirdiler
İBB’ye yönelik yolsuzluk iddianamesi kabul edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesi kabul edildi
Terörsüz Türkiye tavizsiz kararlılığımızdır
“Terörsüz Türkiye tavizsiz kararlılığımızdır”
Daha Fazla Video Göster