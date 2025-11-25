Başkan Erdoğan: Zulüm varsa aile mahremiyetinden söz edilemez

Ailenin kilit taşının kadın olduğunu belirterek şiddetin aile huzuruna vurulmuş bir darbe olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haksızlık ve şiddet durumunda aile mahremiyetine sığınılamayacağını ifade etti. Şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, değişen şehir hayatında rol dağılımının adaletli olması gerektiğini belirterek babalara çocuk yetiştirmede ve eşlerine destekte daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN