Türkiye 5 Nisan 1994’te acı reçeteyle tanıştı! Para pul oldu, on binler işsiz kaldı | ANALİZ

Koalisyonlar geçmişte Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetti. Yönetim zaafiyeti ve alınan yanlış kararlarla milletin alın teri, faizcilerin, tefecilerin, banka hortumlayanların cebine aktı. Bu kararlardan biri de 5 Nisan kararlarıydı.1994'te hükümet, "Enflasyonu düşürmek, TL'de istikrar sağlamak" amacıyla 5 Nisan kararlarını açıkladı. Ama istenen sonuç alınamadı. Yanlış kararların bedelini ise yine halk ödedi. Hükümet 8 ay sonra 24 Aralık 1995'te erken seçime gitmek zorunda kaldı. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN