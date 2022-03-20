20 Mart 2022, Pazar
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Türk Yıldızları kokpitinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün nefes kesen görüntüleri paylaşıldı
Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türk Yıldızları’nın kokpit içi görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler beğeni topladı.