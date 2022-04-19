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Türk ve Amerikan uçakları Doğu Akdeniz'de ortak eğitim uçuşu yaptı

AA
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Giriş: 19.04.2022 16:56
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
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