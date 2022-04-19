19 Nisan 2022, Salı
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Türk ve Amerikan uçakları Doğu Akdeniz'de ortak eğitim uçuşu yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.