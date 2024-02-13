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Türk bayrağı dünyanın en yüksek binasında

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 15:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılımı nedeniyle, Dubai'deki dünyanın en yüksek binasına Türk bayrağı yansıtıldı.
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