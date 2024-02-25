25 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Turgut Altınok: Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz

Turgut Altınok: Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2024 16:51
Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. 18 yaşındaki gençlerimiz de buna dahil. Tüm otobüs ve metrolardan yararlanacaklar.
Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz
Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz
’’Ankara’da trafik çilesini ortadan kaldıracağız’’
''Ankara'da trafik çilesini ortadan kaldıracağız''
Bakan Uraloğlu A Haber’de
Bakan Uraloğlu A Haber'de
Başkan Erdoğan’dan Adana’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar
Orta Doğu’da kapanmayan 100 yıllık hesap
Orta Doğu’da kapanmayan 100 yıllık hesap
Altınok: Ankara’nın 5 yılı boş yılı oldu
Altınok: Ankara'nın 5 yılı boş yılı oldu
Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifakın fotoğrafı!
Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifakın fotoğrafı!
Adana Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Adana Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Cumhur’un adayı Altınok projelerini tanıtacak!
Cumhur'un adayı Altınok projelerini tanıtacak!
Altınok projelerini açıklıyor!
Altınok projelerini açıklıyor!
Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler
Meral Akşener'den CHP'ye sert sözler
1985’te neler oldu?
1985’te neler oldu?
Daha Fazla Video Göster