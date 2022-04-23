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Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 23.04.2022 13:45
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. İşte Türkiye’nin farklı illerinden A Haber muhabirlerinin anlatımıyla, renkli görüntülerle 23 Nisan coşkusu...
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