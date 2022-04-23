Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. İşte Türkiye’nin farklı illerinden A Haber muhabirlerinin anlatımıyla, renkli görüntülerle 23 Nisan coşkusu...