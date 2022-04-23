23 Nisan 2022, Cumartesi
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Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. İşte Türkiye’nin farklı illerinden A Haber muhabirlerinin anlatımıyla, renkli görüntülerle 23 Nisan coşkusu...