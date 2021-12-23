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TSK'dan tabur çıkarma...

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Giriş: 23.12.2021 20:53
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu Komutanlığı birlikleri ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı unsurlarınca “Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitiminin” icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Ordusu Komutanlığı birlikleri ile Amfibi Görev Grup Komutanlığı unsurlarınca, müşterek harekât görevlerine hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmak ve idamesini sağlamak maksadıyla 'Tabur Çıkarma Timi Müşterek Eğitimi' icra edildi." denildi.

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TSK’dan tabur çıkarma...
TSK'dan tabur çıkarma...
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