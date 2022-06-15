TSK ve SMO savaş pozisyonu aldı! Münbiç ve Tel Rıfat şehirleri kuzey hattı boyunca çevrelendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermesi, bölgede hareketliliği artırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu savaş pozisyonuna geçerken terör örgütlenin yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat şehirleri kuzey hattı boyunca çevrelendi. Peki bölgede son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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