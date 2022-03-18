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Trabzon'da bugün okullar tatil mi? 18 Mart 2022 Trabzon'da okullar tatil mi? Bugün Trabzon'da okul var mı? 18 Mart Cuma Trabzon'da okullar tatil mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2022 10:02
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
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