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TOKİ 9 bin lira taksitle Ankara’da ev satacak! Başvurular 3 Haziran’da başlıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 27.05.2024 08:53
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara Beypazarı'nda 9 bin lira taksitle ev satacak. Kura çekilişi ile ev satışının gerçekleştirileceği projede başvurular, 3 Haziran Pazartesi günü başlıyor, 14 Haziran Cuma sona erecek.
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