Tokat çöreğine Ramazan’da yoğun talep! Tokat çöreğinin lezzet sırrı ne?

Ramazan sofralarını süsleyen özel lezzetlerden biri de Tokat çöreği. Peki tokat çöreği nasıl hazırlanıyor? A Haber ekiplerinden Murat Onur işin ustasına sordu. İşte tüm detaylar...

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