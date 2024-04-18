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Tokat 4,7 ve 4,1 ile sallandı! 3 ilçede eğitime deprem arası

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 18.04.2024 11:16
Güncelleme:18.04.2024 11:18
Tokat, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yine merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4, 1'lik 2. bir depremle daha sarsıldı. Son durumu A Haber muhabir Murat Onur aktardı.
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