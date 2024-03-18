18 Mart 2024, Pazartesi
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TİP Zan’ın adaylığını geri çekti! Zan yoluna devam edeceğini açıkladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hatay’da TİP'in adayı bize seçimi kaybettirebilir" dedi, Türkiye İşçi Partisi harekete geçti, parti Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı. Zan ise "adayım ve çekilmiyorum" dedi. Listeler kesinleştiği için Gökhan Zan TİP adayı olarak pusulada yer alacak. Türkiye İşçi Partisi'nin adayımızı geri çektik açıklaması hukuken bir şey ifade etmiyor.