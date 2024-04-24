24 Nisan 2024, Çarşamba
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TikTok yetkilileri komsiyona çağrılacak! Hüseyin Yayman "Tiktok ulusal güvenlik sorunu haline geldi"
Kamu düzenini bozucu uygulamalar dolayısıyla Tiktok'taki paylaşımlar için şikayet yağıyor. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Tiktok yetkililerini bir kez daha komisyona davet ettiklerini söyledi. Tiktok paylaşımlarının ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini belirtti ve aykırı uygulamaların kontrol altına alınmasını isteyeceklerini açıkladı.