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TESKİ çalışanları işten çıkarıldı! Başarısızlığın faturası işçilere kesildi

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 08:53
Tarsus Belediyesi tarafından yürütülen İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm projesinde yol kat edilemediği gibi her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak projede görevli çalışanların işten çıkarıldığı Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ın korumalarının projeyle ilgili belgelere el koyduğu öğrenildi.
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