30 Kasım 2022, Çarşamba
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TESKİ çalışanları işten çıkarıldı! Başarısızlığın faturası işçilere kesildi
Tarsus Belediyesi tarafından yürütülen İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm projesinde yol kat edilemediği gibi her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak projede görevli çalışanların işten çıkarıldığı Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ın korumalarının projeyle ilgili belgelere el koyduğu öğrenildi.