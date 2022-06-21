21 Haziran 2022, Salı
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Teröristlere Pençe darbesi: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.