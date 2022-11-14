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Teröristbaşı Duran Kalkan'dan itiraf: Kasım ayında sürekli eylem halinde olacağız

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Giriş: 14.11.2022 22:01
İstiklal Caddesi'nde PKK tarafından gerçekleştirilen ve 6 kişinin şehadete erdiği saldırı sonrası örgütten itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Teröristbaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoda, PKK'nın kuruluş ayı olan kasım ayında, büyük küçük demeden eylem yapacaklarını söyledi. Kalkan, "Değişik yöntemlerle, farklı alanlarda sürekli eylem halinde olacağız. Kadın da eylem içinde olacak. Her yer eylem yeri, her an eylem anı olacak." diye konuştu.
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