25 Mayıs 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Terörist mağarasında NATO'ya girmeye çalışan İsveç yapımı tanksavar AT-4 ele geçirildi
Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildi.