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Terörist mağarasında NATO'ya girmeye çalışan İsveç yapımı tanksavar AT-4 ele geçirildi

DHA
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Giriş: 25.05.2022 14:54
Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildi.
İsveç yapımı tanksavar AT-4 ele geçirildi
İsveç yapımı tanksavar AT-4 ele geçirildi
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