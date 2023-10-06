06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terör yuvaları tek tek yok edildi! Hava harekatında F-16’lar kullanıldı

Terör yuvaları tek tek yok edildi! Hava harekatında F-16’lar kullanıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 15:31
Suriye’nin kuzeyinde 50 kilometre derinlikte hedefler vuruldu. Edinilen bilgiye göre düzenlenen hava harekatında F-16’lar kullanıldı ve terör yuvaları yok edildi. Sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Harekatta F-16’lar kullanıldı
Harekatta F-16’lar kullanıldı
İsveç’in NATO üyeliği! Rest geldi...
İsveç'in NATO üyeliği! Rest geldi...
Terör hedefleri canlı yayında vuruldu!
Terör hedefleri canlı yayında vuruldu!
A Haber Suriye sınırında!
A Haber Suriye sınırında!
Dışişleri Bakanlığı’ndan SİHA açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan SİHA açıklaması
Rusya’dan Suriye’deki askerlerine talimat
Rusya'dan Suriye'deki askerlerine talimat
MİT’ten Kuzey Irak operasyonu
MİT'ten Kuzey Irak operasyonu
Ağrı’da 2 PKK’lı öldürüldü!
Ağrı'da 2 PKK'lı öldürüldü!
Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı
Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı
Terörü besleyen enerji kaynakları nereler?
Terörü besleyen enerji kaynakları nereler?
İznik’in gözdesi Ayasofya Camii!
İznik’in gözdesi Ayasofya Camii!
İstanbul’da Malatya günleri festivali!
İstanbul’da Malatya günleri festivali!
Daha Fazla Video Göster