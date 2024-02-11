Terör örgütü DHKP-C gerçeği... Adliye saldırısından çok özel detaylar ilk kez A Haber'de

DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda bulunmuştu. Yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, hain saldırıya ilişkin çok özel detaylar, en etkili uydu görüntüleri üzerinden ilk kez A Haber'de aktarıldı. İşte terör örgütü DHKP-C gerçeği...