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Tel Rıfat’taki bölücü terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu

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Giriş: 06.10.2023 23:51
Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen operasyonlarda terör hedefleri vuruldu.

Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait noktalar vuruluyor. Bölgedeki terörist unsurları etkisiz hale getirme amacıyla yürütülen operasyon kapsamında Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat kenti ve çevresinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler vuruldu. Ayrıca, Ayn el-Arab ve Rakka kentlerinde bulunan PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik operasyon başlatıldı.

Tel Rıfat’taki terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu
Tel Rıfat’taki terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu
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