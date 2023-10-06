Tel Rıfat’taki bölücü terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu

Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen operasyonlarda terör hedefleri vuruldu.

Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait noktalar vuruluyor. Bölgedeki terörist unsurları etkisiz hale getirme amacıyla yürütülen operasyon kapsamında Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat kenti ve çevresinde bulunan bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler vuruldu. Ayrıca, Ayn el-Arab ve Rakka kentlerinde bulunan PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik operasyon başlatıldı.