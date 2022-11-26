26 Kasım 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TEL RIFAT TÜNELLERLE SARILDI! İşte teröristlerin tünel ağı
Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklığında bulunan Tel Rıfat’ta işgalin ardından çalışmalara başlayan terör örgütü ilçe ve çevresini çevresindeki alanları tünel şebekesiyle sardı. Hava saldırılarından korunmak, cephe hatlarına silah taşımak için edilen tünellerin genişliği ise 1,5 metreyi, yüksekliği 2 metreyi buluyor. Terör örgütü tünel giriş-çıkışlarını güvenli bölgelere saldırı düzenlemek için de kullanıyor. İlçedeki tünel ağının uzunluğunun 30 kilometreyi geçtiği tahmin ediliyor.