TEL RIFAT TÜNELLERLE SARILDI! İşte teröristlerin tünel ağı

Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklığında bulunan Tel Rıfat’ta işgalin ardından çalışmalara başlayan terör örgütü ilçe ve çevresini çevresindeki alanları tünel şebekesiyle sardı. Hava saldırılarından korunmak, cephe hatlarına silah taşımak için edilen tünellerin genişliği ise 1,5 metreyi, yüksekliği 2 metreyi buluyor. Terör örgütü tünel giriş-çıkışlarını güvenli bölgelere saldırı düzenlemek için de kullanıyor. İlçedeki tünel ağının uzunluğunun 30 kilometreyi geçtiği tahmin ediliyor.

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