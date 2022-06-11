11 Haziran 2022, Cumartesi
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Tekirdağ merkezli HDK operasyonunda yeni gelişme: 29 kişi tutuklandı! Aralarında HDP'li isimler de var
Tekirdağ merkezli 11 ilde, PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüttüğü belirtilen Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Trakya meclisine yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 29’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP'li isimler de var.