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TBMM'de mesai yeniden başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 10:08
Türkiye Büyük Millet Meclisi yerel seçim nedeniyle ara verdiği mesaisine bugün yeniden başlıyor. Meclis gündeminde önemli yasal düzenlemeler var. Enerji verimliliğini artıracak kanun teklifi ile turist rehberlerine yönelik düzenlemenin Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.
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TBMM’de mesai yeniden başlıyor
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
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