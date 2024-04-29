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MİT’ten Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe: 15 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 14:52
Son dakika haberi… Son bir haftada Hakurk’taki operasyonlarda 15 terörist öldürüldü. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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