TBMM'de kutlama hazırlığı ve yasa görüşmeleri mesaisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 23 Nisan heyecanı var. Ayrıca hafta içinde önemli yasa teklifleri de Genel Kurul da görüşülecek. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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