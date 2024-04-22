22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM'de kutlama hazırlığı ve yasa görüşmeleri mesaisi

TBMM'de kutlama hazırlığı ve yasa görüşmeleri mesaisi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2024 09:32
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 23 Nisan heyecanı var. Ayrıca hafta içinde önemli yasa teklifleri de Genel Kurul da görüşülecek. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’de kutlama hazırlığı
TBMM'de kutlama hazırlığı
8 ilde teröristlere ağır darbe!
8 ilde teröristlere ağır darbe!
Irak’a tarihi ziyaret!
Irak’a tarihi ziyaret!
Sur’da provokasyona tutuklama
Sur'da provokasyona tutuklama
TBMM’de yoğun hafta
TBMM’de yoğun hafta
İstanbul’da Gazze yürüyüşü
İstanbul'da Gazze yürüyüşü
4 ilde Bozdoğan-27 operasyonu
4 ilde Bozdoğan-27 operasyonu
Bakan Fidan’dan flaş açıklamalar
Bakan Fidan'dan flaş açıklamalar
Bubi tuzağı böyle avladı! Al sana tekme...
Bubi tuzağı böyle avladı! Al sana tekme...
Batı Türkiye’den destek mi istedi?
Batı Türkiye'den destek mi istedi?
İran’daki saldırının uydu görüntüleri
İran'daki saldırının uydu görüntüleri
Atama kararları Resmi Gazete’de
Atama kararları Resmi Gazete’de
Daha Fazla Video Göster