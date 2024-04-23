23 Nisan 2024, Salı
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TBMM’de 23 Nisan Özel Oturumu! Numan Kurtulmuş: Öncelikli gündem yeni Anayasa
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan Özel Oturumu düzenlendi. Oturumda konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “Öncelikli gündem yeni Anayasa’dır. Yeni bir sivil Anayasa yapmak boynumuzun borcudur. Gelecek hafta partilerle temas süreci başlayacak.” dedi.