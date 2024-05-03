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Havacılık eğitim ve kariyer buluşması! Havacılık profesyonelleri gençlerle bir araya geliyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.05.2024 14:34
Havacılık eğitim ve kariyer buluşması İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Etkinliğe katılanlar sektörün deneyimli isimleri ile buluşacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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