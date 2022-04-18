18 Nisan 2022, Pazartesi
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TBMM’de 23 Nisan etkinlikleri! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre… Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümünü, 23 Nisan Cumartesi günü kutlayacak. Hafta boyunca Meclis'te birçok etkinlik düzenlenecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası Etkinlikleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.