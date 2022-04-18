18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM’de 23 Nisan etkinlikleri! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

TBMM’de 23 Nisan etkinlikleri! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2022 12:28
Son dakika haberine göre… Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümünü, 23 Nisan Cumartesi günü kutlayacak. Hafta boyunca Meclis'te birçok etkinlik düzenlenecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası Etkinlikleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK’lılar Marsilya’da sokağa döküldü
PKK'lılar Marsilya’da sokağa döküldü
Eskişehir’de tartışmalı tramvay ihalesi!
Eskişehir’de tartışmalı tramvay ihalesi!
Kamyon kasasından 101 göçmen çıktı!
Kamyon kasasından 101 göçmen çıktı!
İşte Pençe-Kilit’in şifreleri
İşte Pençe-Kilit’in şifreleri
TBMM’de 23 Nisan etkinlikleri!
TBMM’de 23 Nisan etkinlikleri!
İşte harekatın kilit amacı
İşte harekatın kilit amacı
Harekattan yeni görüntüler
Harekattan yeni görüntüler
30’a yakın sektöre saha denetimi
30’a yakın sektöre saha denetimi
Flaş Pençe-Kilit açıklaması!
Flaş Pençe-Kilit açıklaması!
Bakan Akar pilotlara seslendi!
Bakan Akar pilotlara seslendi!
Kadın bombalar arasında kaldı
Kadın bombalar arasında kaldı
Pençe-Kilit Harekatı neden önemli?
Pençe-Kilit Harekatı neden önemli?
Daha Fazla Video Göster