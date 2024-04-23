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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birinci Meclis’teki törende konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 10:44
Bugün 23 Nisan... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birinci Meclis’teki törende konuştu.
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