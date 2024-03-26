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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı

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Giriş: 26.03.2024 14:29
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Kurtulmuş "Bayram sonrası partilerimizi ziyaret edeceğim. Tek tek hepsiyle görüşürüm, inisiyatif alırım. Mühim olan anayasa değişikliği konusunda hazır olabilmeleri" dedi.
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