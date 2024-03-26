TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Kurtulmuş "Bayram sonrası partilerimizi ziyaret edeceğim. Tek tek hepsiyle görüşürüm, inisiyatif alırım. Mühim olan anayasa değişikliği konusunda hazır olabilmeleri" dedi.