Kahramanmaraş’ta dehşet! Aile Sağlığı Merkezi’nde doktora kabusu yaşattı

'KAMU HİZMETİ VEREN SAĞLIK KURULUŞLARININ KAMU TARAFINDAN KORUNMASINI TALEP EDİYORUZ'

Toplumda artık bir cezasızlık algısının oluştuğunu ve bu algının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Tiyekli, şöyle devam etti:

"Siz kamu hizmeti veren bir hekime şiddet uygulamaya kalkıyorsanız, buna teşebbüs ediyorsanız mutlaka bunun cezası olmalı. Bugün doktor arkadaşımızla konuştuğumuzda özellikle şikayetçi olmasını istediğimizde 'Yaralanmadım ki' diyor. Bir hekimin ille ölmesi mi lazım, ille yaralanması mı lazım? Buradaki arkadaşımız bile bunun cezasızlık olgusuna alışmış durumda. Biz buna mutlaka bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu toplumdaki hekime karşı şiddette veya şiddet olaylarının cezasızlık algısının kalkmasını istiyoruz. Bunlarda hiç şikayet olmadan doğrudan işlem başlatılmasını, o kişilere gerekli şekilde yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz. Kamu hizmeti veren bu sağlık kuruluşlarının kamu tarafından korunmasını talep ediyoruz. Yoksa biz bu şiddetin önünü alamayacağız.Bir kamu kuruluşun kamu hizmeti veren doktora karşı ve oradaki vatandaşlara karşı bıçak çekiliyor ve kamera görüntüsü alınmamış bile. Ve belki de bu vatandaşınız bu görüntüler yayınlandığında bırakılmış olacak. Niye? Çünkü güvenlik kamerası görüntülerine bakılmamış bile."