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Anka-3 yeni boyamasıyla görüntülendi! Anka-3 estetik dokunuş

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 19.05.2024 15:24
Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Anka-3, geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Test faaliyetlerine başarıyla devam eden anka-3 yeni rengiyle ilk kez görüntülendi.
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Anka-3 estetik dokunuş
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