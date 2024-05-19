19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...

16 kamu kurumu önümüzdeki dönemde toplamda 37.052 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar memur olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci devam eden alımlar için belirlenen tarihler yaklaşırken adayların ilanlara başvurarak belirlenen sınavlara girmesi gerekiyor. Ancak dikkat çeken bir nokta var: Bazı kurumlar sınavsız personel alımı da gerçekleştirecek. Bu durum başvuru yapacak adaylar için önemli bir detayı oluşturuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 13:46
  • 1
  • 15
Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...

Resmi Gazete'de yayımlanan bir duyuruyla, kamuya toplamda 37.052 personel alımı ilanı verildi. Bu alımlar kapsamında büro personeli, uzman yardımcısı, hemşire, öğretmen, mühendis gibi çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirilecek. Bu ilanlar, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki memur alımında aranan şartlar neler? İşte aranan branşlar...

  • 2
  • 15
Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...

Sağlık Bakanlığı 36 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sağlık personeli alınacak.

  • 3
  • 15
Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapacak 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı alacak. 2022 ve 2023 KPSS sonuçlarına göre, yazılı sınav 23 Haziran 2024'te yapılacak. Başvurular 6 Mayıs 2024'te başlayıp, 24 Mayıs 2024'te sona erecek.

  • 4
  • 15
Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...

Türkşeker 390 Sürekli İşçi Alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesinde 390 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek işçiler arasında mekatronik bakım onarım, elektrik, endüstriyel otomasyon gibi alanlarda çalışanlar bulunacak.

  • 5
  • 15
Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 13 Mayıs 2024'te başlayıp, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.