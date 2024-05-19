Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...

16 kamu kurumu önümüzdeki dönemde toplamda 37.052 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar memur olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci devam eden alımlar için belirlenen tarihler yaklaşırken adayların ilanlara başvurarak belirlenen sınavlara girmesi gerekiyor. Ancak dikkat çeken bir nokta var: Bazı kurumlar sınavsız personel alımı da gerçekleştirecek. Bu durum başvuru yapacak adaylar için önemli bir detayı oluşturuyor.