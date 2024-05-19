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Meclis’te bu hafta yoğun | Eğitimciye şiddete ceza artıyor! Stokçuya kapatma cezası

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 19.05.2024 15:20
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yoğun mesai bu hafta da devam edecek. Genel Kurul’da fahiş fiyat ile mücadeleye dair kanun teklifinin görüşmeleri sürecek eğitimcilere yönelik şiddete cezayı artıracak düzenlemenin bu hafta AK Parti grubunda gündeme gelmesi bekleniyor.
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