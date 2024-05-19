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Kreşte dayak skandalı! Görüntüler ortaya çıktı aileler harekete geçti | Olmaz olsun senin gibi öğretmen

Antalya'nın Finike ilçesinde bir bakımevinde çocuklarının şiddet gördüğü iddiası üzerine bir aile şikayetçi olmuştu. Olayın ardından harekete geçen ekipler, müdürün 2 çocuğa şiddet uyguladığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerdeki kreş müdürünün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 14:27
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Kreşte dayak skandalı! Görüntüler ortaya çıktı aileler harekete geçti | Olmaz olsun senin gibi öğretmen

Finike'deki özel kreşe 14 Mayıs'ta giden polis memuru C.A., kızının yüzünde kızarıklık ve vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Hastaneden darp raporu alan C.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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Kreşte dayak skandalı! Görüntüler ortaya çıktı aileler harekete geçti | Olmaz olsun senin gibi öğretmen

Şikayet sonrası kreşe giden ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını almak istedi ancak kreş yönetimi kamera kayıt cihazının bir kişi tarafından alındığını ve tamirde olduğunu söyledi.

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Kreşte dayak skandalı! Görüntüler ortaya çıktı aileler harekete geçti | Olmaz olsun senin gibi öğretmen

Çalışanların ifadesini alan polis, araştırmalara rağmen kamera kayıt cihazına ulaşamadı.

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Kreşte dayak skandalı! Görüntüler ortaya çıktı aileler harekete geçti | Olmaz olsun senin gibi öğretmen

GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA

18 Mayıs'ta sosyal medyada, 27 Ekim 2023 tarihine ait bir güvenlik kamera görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde; 1'i kız 2 çocuğun sınıfta kreşin sahibi ve öğretmeni Özlem Ünal tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

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Kreşte dayak skandalı! Görüntüler ortaya çıktı aileler harekete geçti | Olmaz olsun senin gibi öğretmen

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Kreşe giden polis ekipleri, dün Özlem Ünal'ı gözaltına aldı. Gece geç saatlere kadar süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, nöbetçi hakimlikte tutuklandı.