Kreşte dayak skandalı! Görüntüler ortaya çıktı aileler harekete geçti | Olmaz olsun senin gibi öğretmen
Antalya'nın Finike ilçesinde bir bakımevinde çocuklarının şiddet gördüğü iddiası üzerine bir aile şikayetçi olmuştu. Olayın ardından harekete geçen ekipler, müdürün 2 çocuğa şiddet uyguladığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerdeki kreş müdürünün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.
ahaber.com.trDHA
Giriş Tarihi: 19.05.2024 13:45Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 14:27