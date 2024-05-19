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Kurban pazarlarında hareketlilik var mı? Büyükbaş ve küçükbaş fiyatı ne kadar?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 19.05.2024 15:36
Kurban Bayramı’na 1 aydan az bir süre kaldı.  Anadolu'da kurban hazırlıkları sürüyor. Kurban Bayramı’na 1 ay kala fiyatlar nasıl? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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